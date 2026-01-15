General Motors Aktie
WKN DE: A1C9CM / ISIN: US37045V1008
|
15.01.2026 19:36:27
GM Found A Way To Build In Mexico — And Still Qualify For US EV Credits
This article GM Found A Way To Build In Mexico — And Still Qualify For US EV Credits originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu General Motors
|
12.01.26
|Erste Schätzungen: General Motors präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
09.01.26
|MÄRKTE USA/Wall Street freundlich - Sonderaufwendungen belasten GM (Dow Jones)
|
09.01.26
|Optimismus in New York: S&P 500 zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09.01.26
|MARKT USA/US-Arbeitsmarktbericht gibt Richtung für Wall Street vor (Dow Jones)
|
08.01.26
|US-Autoriese General Motors schreibt Milliarden auf Elektroautos und China ab (dpa-AFX)
|
08.01.26
|GM discloses $7bn hit from EV transition and China restructuring (Financial Times)
|
08.01.26
|GM discloses $7bn hit from EV transition and China restructuring (Financial Times)
|
08.01.26
|S&P 500-Papier General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in General Motors von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu General Motors
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|General Motors
|69,59
|0,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.