General Motors Aktie
WKN DE: A1C9CM / ISIN: US37045V1008
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17.11.2026 14:47:02
GM Just Switched Stock Exchanges. Here’s Why That Matters for Investors
General Motors (NASDAQ: GM) first listed its stock on the New York Stock Exchange in 1911. Apart from a break after its 2009 bankruptcy, it traded there for more than a century.
As of today, Nov. 17, it trades on the Nasdaq. The ticker is still "GM," and shareholders don't need to do anything. From a stock trading or stock ownership perspective, nothing is really changing. But the switch could matter more than it seems, because it puts GM in line to join one of the most widely tracked indexes in the world.
Image source: Getty Images.
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