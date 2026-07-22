General Motors Aktie
WKN DE: A1C9CM / ISIN: US37045V1008
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22.07.2026 22:23:00
GM Raised Its 2026 Profit Outlook to as Much as $16 Billion -- the Second Raise This Year. Here's the Part of the Business That Turned.
General Motors (NYSE: GM) raised its full-year profit outlook on Tuesday for the second time this year, and the stock rose about 5% in response.The automaker now expects 2026 adjusted earnings before interest and taxes (EBIT) of $14 billion to $16 billion -- up from a prior range of $13.5 billion to $15.5 billion. It also lifted its adjusted earnings per share forecast to $12 to $14, from $11.50 to $13.50, and raised its outlook for adjusted automotive free cash flow to $9.5 billion to $11.5 billion. Through six months, adjusted earnings per share of $7.27 is already running 37% ahead of last year.Guidance raises usually trace back to a hot product or a booming market. GM's is more interesting than that. Management pointed to steady vehicle pricing, falling warranty costs, and shrinking losses in the electric-vehicle business the company has spent the past year pulling back from.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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