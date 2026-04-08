General Motors Aktie

General Motors für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C9CM / ISIN: US37045V1008

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08.04.2026 11:09:58

GM Recalls 271K Chevrolet Malibu Vehicles Over Rearview Camera Issue

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10.04.25 General Motors Neutral UBS AG
03.04.25 General Motors Market-Perform Bernstein Research
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