General Motors Aktie
WKN DE: A1C9CM / ISIN: US37045V1008
|
31.01.2026 18:49:21
GM Stock Pops on Strong 2025 Results -- Here's Why the Best Could Be Yet to Come
General Motors (NYSE: GM) recently reported its fourth-quarter earnings, missing revenue expectations. But that's the extent of the bad news, and the stock rallied after the company's results were announced.Not only did GM beat expectations for bottom-line profitability, but management also provided excellent guidance, increased capital returns to shareholders, and offered a very positive outlook for the next few years. Here's a rundown of the automaker's results and why I think the stock could go much higher in the future.
