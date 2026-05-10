General Motors Aktie
WKN DE: A1C9CM / ISIN: US37045V1008
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10.05.2026 05:03:02
GM To Pay $12.75 Million To Settle California Privacy Case Over Driver Data Sales
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