General Motors Aktie
WKN DE: A1C9CM / ISIN: US37045V1008
|
09.01.2026 00:12:44
GM to take US$6 billion writedown on EV pullback
GM’s EV sales dropped 43 per cent in the fourth quarter after the loss of the consumer tax creditWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
