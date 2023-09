GM- und Ford-Aktie vorbörslich mit unterschiedlichen Richtungen: US-Autogewerkschaft droht Ausweitung der Streiks an

Die Gewerkschaft United Auto Workers (UAW) droht mit einer Ausweitung ihrer Streiks am Freitag, sollten keine wesentlichen Fortschritte bei den Verhandlungen mit den Detroiter Autoherstellern erreicht werden.

Ein Gewerkschaftsvertreter sagte, man werde am Freitag um 10 Uhr Ortszeit neue Streikziele festlegen und mittags mit den Arbeitsniederlegungen beginnen, falls die Verhandlungsführer bei laufenden Gesprächen nicht vorankommen.

In der vergangenen Woche hatte die UAW den Streik über drei Montagewerke - eines in jedem Unternehmen - hinaus auf 38 Teilevertriebszentren im Besitz von GM und Stellantis ausgeweitet. Die Gewerkschaft hatte Ford vor weiteren Arbeitsniederlegungen bewahrt und darauf hingewiesen, bei Ford mache man in den Gesprächen Fortschritte.

Die an der NYSE gelistete GM-Aktie steigt vorbörslich um 0,15 Prozent auf 32,40 Dollar, wogegen die Ford-Aktie 0,24 Prozent auf 12,36 Dollar verliert.

DETROIT (Dow Jones)