GM- und Posco-JV soll Batteriematerialien herstellen

NEW YORK (Dow Jones)--General Motors will in einem Joint Venture mit der südkoreanischen Posco Chemical in die Herstellung von Batteriematerialien einsteigen. Wie der Detroiter Autokonzern mitteilte, wollen beide Konzerne zusammen in Nordamerika eine Fabrik errichten, in der "kritische Batteriematerialien für die Ultium-Elektrofahrzeugplattform von GM" verarbeitet werden sollen. Der Standort der Fabrik, die 2024 eröffnet werden soll, werde zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben, teilten die Unternehmen mit.

Beide Unternehmen unterzeichneten eine unverbindliche Absichtserklärung zur Gründung des Joint Ventures. Sie rechnen bald damit, endgültige Vereinbarungen abzuschließen.

GM zufolge soll das neue Werk die Ultium-Cells-Produktionsstätten versorgen, die das Unternehmen zusammen mit LG Energy Solution in Ohio und Tennessee baut. Bis zur Mitte des Jahrzehnts seien zwei weitere Ultium-Cell-Werke in den USA geplant.

December 01, 2021 12:31 ET (17:31 GMT)