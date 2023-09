GM- und Stellantis-Aktie höher: US-Autogewerkschaft weitet Streiks bei GM und Stellantis aus

Die UAW kündigte an, nun auch 38 Teile-Distributionszentren der beiden Konzerne in 20 Bundesstaaten zu bestreiken. Bei Ford sollen die Streiks nicht ausgeweitet werden, weil man dort in den Gesprächen Fortschritte mache.

"Wir wollen klarstellen, dass es Ford ernst ist, zu einem Deal zu kommen", sagte UAW-Präsident Shawn Fain. Bei GM und Stellantis sehe das anders aus.

Die Stellantis-Aktie gewinnt im EURONEXT-Handel zeitweise 0,75 Prozent auf 18,29 Euro. Die Papiere von General Motors notieren via NYSE derweil 0,71 Prozent fester bei 32,94 US-Dollar.

DETROIT (Dow Jones)