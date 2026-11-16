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16.11.2026 06:31:29
GMB Korea gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
GMB Korea äußerte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Verlust je Aktie wurde auf 429,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das GMB Korea ein Ergebnis je Aktie von 165,00 KRW vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,16 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 201,75 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 204,11 Milliarden KRW umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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