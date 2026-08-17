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17.08.2026 06:31:29
GMB Korea präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
GMB Korea hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 437,00 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte GMB Korea ein EPS von 158,00 KRW je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig wurden 215,78 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte GMB Korea 199,98 Milliarden KRW umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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