GMB Korea präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

GMB Korea lud am 10.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 293,00 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 476,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 203,46 Milliarden KRW – ein Plus von 8,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GMB Korea 187,31 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 762,00 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 806,00 KRW je Aktie vermeldet.

GMB Korea hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 787,27 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 726,71 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at