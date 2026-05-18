GMB Korea stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

GMB Korea hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 225,00 KRW gegenüber 146,00 KRW im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat GMB Korea im vergangenen Quartal 200,34 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GMB Korea 179,72 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at