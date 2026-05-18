|
18.05.2026 06:31:29
GMB Korea stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
GMB Korea hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 225,00 KRW gegenüber 146,00 KRW im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite hat GMB Korea im vergangenen Quartal 200,34 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GMB Korea 179,72 Milliarden KRW umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!