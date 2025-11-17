GMB legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

GMB lud am 14.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 34,25 JPY, nach -50,010 JPY im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 26,59 Milliarden JPY – eine Minderung von 2,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 27,18 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at