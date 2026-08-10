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10.08.2026 06:31:29
GMB legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
GMB stellte am 07.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 82,10 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -74,450 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 27,29 Milliarden JPY – ein Plus von 11,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GMB 24,53 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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