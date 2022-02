GMB: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

GMB präsentierte in der am 02.02.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Das EPS belief sich auf 33,44 JPY gegenüber -40,020 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 17,11 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte GMB 14,84 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at