GMB: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

GMB veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 45,25 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 34,25 JPY je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 28,67 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte GMB einen Umsatz von 26,59 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at