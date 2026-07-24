GMexico Transportes gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

GMexico Transportes hat am 21.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 MXN präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte GMexico Transportes ein EPS von 0,650 MXN je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16,97 Milliarden MXN ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 16,67 Milliarden MXN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at