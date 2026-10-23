GMexico Transportes zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

GMexico Transportes hat am 20.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 MXN präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte GMexico Transportes ein EPS von 0,500 MXN je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16,87 Milliarden MXN vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,24 Milliarden MXN in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at