GMM Pfaudler präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

GMM Pfaudler hat am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,78 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GMM Pfaudler 9,23 INR je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,23 Prozent auf 8,84 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,01 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at