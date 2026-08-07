GMM Pfaudler: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

GMM Pfaudler hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,32 INR gegenüber 2,48 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,95 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,25 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at