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18.05.2026 06:31:29
GMO AD Partners: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
GMO AD Partners gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,02 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,61 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 20,38 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte GMO AD Partners 19,08 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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