GMO AD Partners hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

GMO AD Partners hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 4,81 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei GMO AD Partners noch ein Gewinn pro Aktie von 4,18 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 20,90 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19,43 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at