GMO AD Partners veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

GMO AD Partners lud am 13.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6,13 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,84 JPY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GMO AD Partners im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,39 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 21,31 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 19,84 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at