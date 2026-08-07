GMO CLICK legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

GMO CLICK hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 19,66 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 31,42 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,90 Prozent zurück. Hier wurden 13,40 Milliarden JPY gegenüber 14,09 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at