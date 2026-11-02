GMO CLICK: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

GMO CLICK hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 33,95 JPY gegenüber 22,87 JPY im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 14,87 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 30,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte GMO CLICK einen Umsatz von 11,39 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at