GMO CLOUD KK hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

GMO CLOUD KK hat am 12.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 53,50 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 25,22 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 5,55 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,16 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at