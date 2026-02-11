|
GMO CLOUD KK veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
GMO CLOUD KK stellte am 10.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 26,31 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 28,39 JPY je Aktie generiert.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GMO CLOUD KK in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,19 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,56 Milliarden JPY im Vergleich zu 5,09 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 87,55 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 74,22 JPY je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahr hat GMO CLOUD KK in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 7,85 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 20,67 Milliarden JPY im Vergleich zu 19,17 Milliarden JPY im Vorjahr.
