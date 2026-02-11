GMO Commerce,Inc Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

GMO Commerce,Inc Registered hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 84,25 JPY. Im letzten Jahr hatte GMO Commerce,Inc Registered einen Gewinn von 42,26 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 2,46 Milliarden JPY gegenüber 1,98 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at