GMO Financial Gate veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

GMO Financial Gate hat am 10.05.2024 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 31,47 JPY. Im letzten Jahr hatte GMO Financial Gate einen Gewinn von 27,09 JPY je Aktie eingefahren.

GMO Financial Gate hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,75 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,00 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 25,93 JPY sowie einem Umsatz von 4,75 Milliarden JPY gerechnet.

Redaktion finanzen.at