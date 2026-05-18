GMO internet präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

GMO internet hat am 15.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,82 USD, nach 0,700 USD im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat GMO internet mit einem Umsatz von insgesamt 520,1 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 469,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 10,79 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at