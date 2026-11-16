GMO internet präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

GMO internet präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,83 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,390 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,18 Prozent auf 518,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 483,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at