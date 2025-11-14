GMO Media,Inc: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

GMO Media,Inc hat am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 91,15 JPY, nach 71,82 JPY im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,65 Prozent auf 1,73 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,56 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at