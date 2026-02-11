|
GMO Media,Inc gewährte Anlegern Blick in die Bücher
GMO Media,Inc stellte am 10.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie lag bei 30,38 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 81,22 JPY je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz wurden 1,72 Milliarden JPY gegenüber 1,70 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 360,54 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 326,26 JPY je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahr hat GMO Media,Inc in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 7,70 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,12 Milliarden JPY im Vergleich zu 6,61 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
