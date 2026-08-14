GMO Media,Inc: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

GMO Media,Inc hat am 13.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 52,53 JPY gegenüber 103,24 JPY im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,59 Milliarden JPY – eine Minderung von 8,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,74 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at