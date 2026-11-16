GMO Payment Gateway: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

GMO Payment Gateway hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 80,78 JPY gegenüber 82,29 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

GMO Payment Gateway hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 25,47 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 21,50 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 330,76 JPY. Im letzten Jahr hatte GMO Payment Gateway einen Gewinn von 287,79 JPY je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 95,20 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte GMO Payment Gateway einen Umsatz von 82,50 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at