GMO Payment Gateway präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

GMO Payment Gateway hat sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 91,38 JPY. Im Vorjahresviertel hatte GMO Payment Gateway 75,65 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,79 Prozent auf 23,64 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20,25 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at