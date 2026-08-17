|
17.08.2026 06:31:29
GMO Payment Gateway präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
GMO Payment Gateway hat sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 91,38 JPY. Im Vorjahresviertel hatte GMO Payment Gateway 75,65 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,79 Prozent auf 23,64 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20,25 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!