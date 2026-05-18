GMO Payment Gateway verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

GMO Payment Gateway hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 90,73 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 69,67 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 23,59 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 20,46 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at