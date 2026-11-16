GMO Pepabo,: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

GMO Pepabo, hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 46,32 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 69,52 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 2,76 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte GMO Pepabo, 2,72 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at