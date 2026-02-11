|
11.02.2026 06:31:28
GMO Pepabo,: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
GMO Pepabo, hat sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 23,36 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 7,68 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 2,70 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 4,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,82 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 168,68 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 112,12 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 10,96 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 10,92 Milliarden JPY in den Büchern standen.
