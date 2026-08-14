GMO Pepabo, zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

GMO Pepabo, hat am 13.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 171,35 JPY. Im letzten Jahr hatte GMO Pepabo, einen Gewinn von 30,84 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat GMO Pepabo, im vergangenen Quartal 2,65 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GMO Pepabo, 2,79 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at