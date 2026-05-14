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14.05.2026 06:31:29
GMO Research hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
GMO Research präsentierte in der am 12.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
In Sachen EPS wurden 43,61 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GMO Research -41,070 JPY je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,00 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 51,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte GMO Research einen Umsatz von 1,32 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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