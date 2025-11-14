GMO Research: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

GMO Research hat am 12.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 31,27 JPY gegenüber -8,380 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat GMO Research im vergangenen Quartal 1,75 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 46,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GMO Research 1,19 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at