GMO Research verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

GMO Research hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 22,53 JPY gegenüber 37,28 JPY im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat GMO Research mit einem Umsatz von insgesamt 1,72 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,85 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 6,83 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at