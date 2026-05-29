GMR Infrastructure mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

GMR Infrastructure hat am 27.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,29 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,230 INR je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 39,38 Milliarden INR gegenüber 28,63 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,170 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei GMR Infrastructure ein Gewinn pro Aktie von -0,430 INR in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 148,07 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 44,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte GMR Infrastructure einen Umsatz von 102,62 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at