GMR Infrastructure präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

GMR Infrastructure präsentierte in der am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei -0,01 INR. Ein Jahr zuvor waren -0,040 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 40,95 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte GMR Infrastructure einen Umsatz von 36,70 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at