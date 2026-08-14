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14.08.2026 06:31:29
GMR Infrastructure: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
GMR Infrastructure hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
GMR Infrastructure hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,09 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,200 INR je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 23,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 32,05 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 39,64 Milliarden INR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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