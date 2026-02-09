GMR Power and Urban Infra: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

GMR Power and Urban Infra lud am 06.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

GMR Power and Urban Infra vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 2,36 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,490 INR je Aktie erwirtschaftet.

GMR Power and Urban Infra hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18,69 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 16,12 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at