GMR Power and Urban Infra gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

GMR Power and Urban Infra hat am 14.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,53 INR. Im Vorjahresquartal waren -0,110 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat GMR Power and Urban Infra im vergangenen Quartal 17,05 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GMR Power and Urban Infra 16,48 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at